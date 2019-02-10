دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الداعية الإسلامي، صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة بالسعودية، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قوله إن من قُصد بـ"الذبيح" بقصة النبي إبراهيم هو ابنه إسحاق وليس إسماعيل، على حد تعبيره.

وأوضح المغامسي قائلا في مقابلة أجراها على قناة MBC: "البشارة في القرآن لم ترد إلا في حق إسحاق وأنا سأصور المسألة كما أفهمها، خليل الله رزق بإسماعيل من هاجر ولم يكن هناك بشارة بإسماعيل، لماذا لم تكن البشارة؟ البشارة في الشيء المتأخر، لكن هاجر أهديت من قبل سارة إلى إبراهيم لأن سارة لم تكن تلد، كانت عقيمة فأهدت هاجر إلى زوجها إبراهيم.."

وتابع قائلا: "أتاها (هاجر) إبراهيم فحملت بإسماعيل منذ أن وطأها فولدت غلاما صغيرا أخذه ووضعه في مكة مع أمه، الله أمرك في هذا؟ هاجر تقول له، قال نعم، قالت إذن لا يضيعنا الله، وضعهم أين؟ في مكة عند البيت.. وعاد عليه السلام إلى قومه يدعوهم، لما عاد إلى قومه يدعوهم كان في الـ75 من عمره.."

وأضاف: "الآن إسماعيل ولد وهو في مكة ولا علاقة لنا به، فعاد عليه السلام، خرج من أرض بابل، أرض العراق إلى أرض حران جهات بيت المقدس، لما وصل بيت المقدس بعد ذلك عندما بلغ 90 من عمره تقريبا جاءته الملائكة لتعذب قوم لوط لما جاءوه بشروه بغلام، لما بشروه بغلام، كبر الغلام والله يقول عز وجل ’فلما بلغ معه‘ وقضية معه مهمة، فما بلغ معه السعي يعني الغلام هذا نشأ في كنف أبيه حتى أصبح قادرا على أن ينفع به وأصبح مراهقا يستطيع أن يغدو ويروح مع أبيه، إسماعيل هنا الآن أين؟ مع أمه في مكة، لا علاقة له بأبيه يعني لم يغدوا ويروح في كنف ابيه.."

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من التعليقات التي أثارتها تصريحات المغامسي بين نشطاء على تويتر: