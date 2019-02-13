خليفة بن حمد ينشر صورة لـ"أم الأمجاد" الشيخة موزا.. وهكذا تفاعل مغردون

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، صورة خلال "اليوم الرياضي لدولة قطر"، تظهر الشيخة موزا بنت ناصر، زوجة "الأمير الوالد" ووالدة أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، مثنيا عليها وعلى تربيتها للشيخ تميم.

جاء ذلك في تغريدة نشرها الشيخ خليقة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، معلقا على الصورة بقوله: "تسلم يمين ربَّت تميمْ.. القـايـد الحـرّ العـديـمْ.. أُمّ الأمـجـاد".

ونشرت الشيخة موزا مقطعا على صفحتها بانستغرام من فعاليات اليوم الرياضي بقطر.

الشيخة موزا لم تكن بعيدة عن الأزمة التي تشهدها بلادها مع كل من السعودية والإمارات والبحرين، حيث قالت في تصريحات سابقة العام 2018: "عندما كان أولادي صغارا قلت لهم وهم لا يزالون يذكرون ذلك جيدا: لا تكذبوا أبدا، لأن الكذبة لا تدوم طويلا، ويوما ما ستدوي الحقيقة".

وتابعت حينها بالقول: "عدد من أسرنا تعيش في المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات ولا يمكنهم محو هذه العلاقات بين عشية وضحاها.. حتى مع حصارهم لنا لا يمكنهم محو جيناتنا.. وأنا أعرف أشخاصا في هذه البلدان غاضبين مما جرى.. مع الأزمة الحالية ازددنا قوة، وأصبحنا نركز على أنفسنا، وقطر اليوم أكثر اتحادا في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الذي تنامت شعبيته،" منوهة أن الأزمة الراهنة "أبرزت الصفات المثلى التي يتميز بها قادتنا، وأن الشعب ممتن لهم، كما أن تلك الأزمة فتحت فصلا جديدا في تاريخنا، وهي بذلك تعد لحظة أساسية في الحياة السياسية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى".

ونالت تغريدة الشيخ خليفة أكثر من 5 آلاف تفاعل، منذ نشرها، وفيما يلي نستعرض لكم أبرز الردود والتعليقات التي كتبها مغردون: