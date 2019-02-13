شاهد في دقيقة.. من هو محمد بن سلمان؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر زيارة ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان، للحرم المكي وطوافه وأداء الصلاة فيه.

وفي الوقت الذي ألقى فيه مغردون الضوء على غياب تعليقات تعودوا عليها من الداعية الإسلامي، محمد العريفي، الذي يعتبر أحد وجوه تيار الصحوة في السعودية، بعد إغلاق حسابة على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، نقدم لكم تعليقات عدد من رجال الدين حول هذه الزيارة.

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الداعية صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، علق بتغريدة قائلا: "(حول بيت لله معظم مبارك، وفِي ساعة من جوف الليل مباركة يطوف الأمير محمد بن سلمان .هذا بعون الله رجل الدولة وحامي حمى البيت، فاللهم قوِّ عزيمته وبارك في مسيرته وأيده بالبطانة الصالحة التي تعينه إذا ذكر وتُذكِّرهُ إذا نسي يَاذَا الجلال والإكرام)"

الداعية الإسلامي عائض القرني غرد بأبيات شعر، قائلا: "نسلُ الملوكِ هنا يُستَمْطر الكرمُ.. والمجدُ والعزُّ عند الركن يزدحِمُ.. فقبِّل الحجر الأبهى تجدْ أرجاً.. فيه شفائفُ مبعوث الهدى وفَمُ.. مرّغ جبينك حيّى الله طلعتهُ.. للواحد الفرد من ذلّت له الاممُ.. هنا ضياءٌ هنا فجرٌ هنا ألقُ.. هنا سلامٌ هنا فخرٌ هنا قممُ".

أما القارئ ناصر القطامي، فعلق على صورة نشرها على صفحته بتويتر، تظهر ولي العهد يقبل الحجر الأسود، حيث قال بتغريدة: "لا يُخيّب الله عبداً رجاه ..وقصد بيتَه المعظّم ودعاه ..الله ينصرك.."