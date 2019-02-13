بعد زيارة ظريف إلى لبنان.. عون يستقبل مستشارا بالديوان الملكي السعودي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – استقبل الرئيس اللبناني ميشال عون، المستشار في الديوان الملكي السعودي، نزار العلولا، الأربعاء، وذلك بعد أيام قليلة من زيارة وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف إلى لبنان.

فبعد تشكيل الحكومة برئاسة سعد الحريري، تأتي زيارة العلولا، والتي قالت عنها وكالة الأنباء السعودية (واس)، إنها شملت إيصال تهنئة من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير، محمد بن سلمان لعون على تشكيل الحكومة.

وأكد الملك سلمان وولي عهده على دعم أمن واستقرار لبنان وتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين، ووجها تحيتهما للرئيس اللبناني عبر العلولا.

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من جانبه، وجه عون تحيته للملك سلمان وولي عهده، وشدد على حرص لبنان على تعزيز التعاون بين السعودية ولبنان في شتى المجالات.

يذكر أن زيارة العلولا تأتي بعد أيام قليلة من زيارة ظريف إلى لبنان، والتي التقى خلالها كل من عون والحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري وأمين عام حزب الله، حسن نصر الله، ووزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل.