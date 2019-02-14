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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار مقطع فيديو يظهر "صعود" ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان فوق الكعبة، وفقا لمغردين، العديد من التساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي، حول ما تعنيه هذه الخطوة ودلالاتها.

بعض المغردون زعموا أن صعود الأمير محمد بن سلمان فوق الكعبة هو الأول منذ صعود الصحابي، بلال بن رباح ليؤذن بالمسلمين في عهد النبي محمد، وهو الذي لاقى ردودا شديدة اللهجة من قبل نشطاء على الطرف الآخر، لافتين إلى صعود أشخاص فوق الكعبة مع كل تجديد لسترة الكعبة.

وذهب مغردون آخرون لإلقاء الضوء على عدد الحراسات العالي حول الكعبة خلال طواف الأمير محمد بن سلمان، ليرد نشطاء بأن ذلك إجراء روتيني خلال زيارات شخصيات رفيعة للحرم ولا تقتصر فقط على زيارة ولي العهد السعودي.

وكان نشطاء قد تداولوا مقاطع فيديو وصور من زيارة ولي العهد السعودي، الأخيرة قبل أيام لمكة وطوافه بالحرم المكي وأداء الصلاة فيها، وهو ما أبرزه عدد من رجال الدين المعروفين في المملكة عبر تغريدات نشروها على صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من التغريدات التي تداولها نشطاء حول مقطع الفيديو الذي لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من صحته أو تاريخ تصويره: