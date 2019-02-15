دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت "سفارة إسرائيل بالخليج" وهو حساب افتراضي معرّف على تويتر، تابع للخارجية الإسرائيلية، على لسان وزير خارجية البحرين، الشيخ خالد بن أحمد، إشارته إلى "علاقات دبلوماسية مع إسرائيل مستقبلا".

ونشرت السفارة على لسان الوزير البحريني قوله في تصريحات لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من صحتها بشكل مستقل: "هذا سيتحقق عندما يتحقق ويتحقق في نهاية المطاف"، وذلك في رد على سؤال فحواه: "ما موعد حدوث اختراق في العلاقات مع اسرائيل وامكانية دعوة نتنياهو لزيارة البحرين".

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التصريحات التي نسبتها السفارة للوزير البحريني جاءت في المؤتمر الدولي لدعم الأمن والسلام في الشرق الأوسط الذي تستضيفه مدينة وارسو في بولندا بحضور نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، ورئيس الوزارء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى جانب وزراء ومسؤولين يمثلون 60 دولة مشاركة.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية أن الوزير أعرب خلال مشاركته في المؤتمر عن "شكره وتقديره للولايات المتحدة الأمريكية على مبادرتها الطيبة بانعقاد هذا المؤتمر الذي يعكس الدور الاستراتيجي المحوري الذي تقوم به وحرصها المستمر على التعاون مع حلفائها في المنطقة لأجل تعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، والتوصل لحلول دائمة لما يواجه دولها من أزمات ومشكلات".

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وأكد الشيخ خالد بن أحمد وفقا للوكالة أن "مشاركة مملكة البحرين في هذا المؤتمر تأتي انطلاقًا من حرصها الثابت على تعزيز العمل الدولي المشترك على مختلف الأصعدة ودعم كافة المساعي والجهود الرامية لترسيخ الأمن والسلام في المنطقة، مشددًا معاليه على ضرورة مواصلة هذه الجهود للتوصل لحلول سلمية لقضايا المنطقة بما يكفل الحفاظ على سيادة دولها ومنع كل أشكال التدخل الخارجي في شؤونها والقضاء على كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب فيها".