البرادعي عن التعديلات الدستورية في مصر: باطلة.. ويوضح السبب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—انتقد محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري الأسبق للشؤون الخارجية، التعديلات الدستورية الأخيرة التي مررها مجلس النواب في البلاد، واصفا هذه التعديلات بـ"الباطلة" على حد تعبيره.

جاء ذلك في تغريدة للبرادعي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "التعديلات الدستورية باطلة سواء تم رفضها كما يجب أو الموافقة عليها لأنها تنسف أهم مبادئ الشرعية الدستورية مثل الفصل بين السلطات وتداول السلطة".

وتابع البرادعي في التغريدة ذاتها: "هناك مبادئ دستورية آمرة لا يمكن الاستفتاء عليها أو ’تبييضها‘.. هل يجوز مثلاً الاستفتاء على إباحة الرق أو التمييز العنصري؟!".

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وكان مجلس النواب المصري قد وافق، الخميس، على التعديلات الدستورية التي تقدم بطلبها 155 عضوا، أي ما يتجاوز خُمس أعداد أعضاء المجلس، إذ ذكرت بوابة الأهرام أن الموافقة على تقرير اللجنة العامة حول مبدأ تعديل بعض مواد الدستور جاءت "بتأييد 485 عضوا، مع إحالة التقرير إلى اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، لدراسته وتقديم تقرير للمجلس خلال 60 يوما".

التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب أثارت جدلا واسعا في الأواسط المصرية، حيث وجه النائب، هيثم الحريري، انتقادات لاذعة للتعديلات واعتبر أنها تخالف الدستور ولا تتماشى مع أهداف ثورة 25 يناير، قائلا إن التعديلات التي يتم وصفها بـ"الدستورية" تخالف الدستور وإرادة المصريين وأهداف من شاركوا بثورة يناير التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، وثورة 30 يونيو التي أطاحت بالرئيس الأسبق، محمد مرسي.

من جهته كان عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية قال في سلسلة من التغريدات السابقة على صفحته بتويتر إن هناك حالة من "الترقب والتساؤل" بسبب ما وصفه بـ"الغموض" الذي يلف تعديلات قدمها خُمس أعضاء مجلس النواب على بعض نصوص الدستور في مصر.