دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، أن تركيا لم تسلم جميع الوثائق التي لديها حول جريمة قتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، الذي قُتل داخل القنصلية السعودية في إسطنبول في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال أردوغان إن "الاستخبارات الأمريكية لم تضع ثقلها بعد بقضية خاشقجي ويتعين على الولايات المتحدة القيام بذلك"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية. وأضاف أن تركيا "ملتزمة بنقل قضية خاشقجي إلى المحكمة الدولية".

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وعلى صعيد آخر، انتقد أردوغان موقف الولايات المتحدة تجاه ملف رجل الدين التركي فتح الله غولن، المقيم في أمريكا، والذي يتهمه نظام أردوغان بالوقوف وراء محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا في يوليو/ تموز عام 2016. وقال أردوغان: "للأسف الولايات المتحدة الأمريكية لا تتصرف بشفافية حيال ملف إعادة زعيم التنظيم".

كما انتقد أردوغان موقف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إزاء الانسحاب من سوريا. وقال أردوغان إن "إدارة ترامب غير قادرة على إيجاد وجهة نظر موحدة داخلها حول الانسحاب من سوريا"، وذلك وسط الخلاق بين واشنطن وأنقرة حول وضع المسلحين الأكراد الذين تدعمهم الولايات المتحدة بينما تعتبرهم تركيا "إرهابيين".