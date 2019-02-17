روحاني: سننتج ونخزن الأسلحة التي نحتاجها ولن نناقش ذلك مع أحد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن من وصفهم بـ"المرتزقة" غير قادرين على منح الأمن لأي أحد، مؤكدا أن الشعب "سيثأر" للضحايا الذين استهدفوا في هجوم زاهدان جنوب شرق البلاد.

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وتابع روحاني وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإيرانية: "ليعلم هؤلاء المرتزقة بأنهم لیسو بمانحي الأمن لأحد وان الذي اعتدي على إيران، بعد ذلك اعتدي علي الكويت ولو كانت له الفرصة لاعتدى علي الدول الأخرى".

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وعبّر روحاني عن "موقف إيران إزاء منطقة الخليج الفارسي الداعي إلى الاخوة والصداقة"، مذكراً بـ"عدم اعتداء إيران على أي بلد وإبلاغها دول الجوار بأنها قادرة على صد أي هجوم وإلحاق الهزيمة بالعدو"، وفقا لما نقلته الوكالة الإيرانية.

وأردف: "أولئك لجأوا إلى الولايات المتحدة والصهاينة ظانين بأنّ إيران القوية طامعة بالمنطقة في حين أن إيران تدعو إلى علاقات صديقة وحميمة مع جميع دول المنطقة ولديها حاليا علاقات حميمة مع البعض من هذه الدول".