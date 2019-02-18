الجبير يرد على تهديدات إيران بالتدخل العسكري في باكستان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد وزير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية، عادل الجبير، على التهديدات التي وجهها رئيس هيئة أركان الجيش الإيراني، محمد باقري، لباكستان، قائلا إن طهران تواجه ضغطا من شعبها لذلك فهي تحاول أن تحمل أطرافا خارجية مسؤولية مشاكل ونتائج سياساتها.

وقال الجبير في مؤتمر صحفي عقده مع وزير الخارجية الباكستاني، الإثنين: "يواجه النظام الإيراني ضغطا شعبيا لذلك فهو يحاول أن يقوم بعملية تشتيت عبر محاولته تحميل أطراف خارجية مسؤولية المشاكل التي تتسبب بها سياساته".

وتابع وزير الدولة للشؤون الخارجية قائلا: "لطالما كانت السعودية ضحية للإرهاب وقد كنا متيقظين وتعاملنا بلا رحمة مع الإرهابيين ومن يدعمهم، ويتغاضى عنهم ويمولهم، وسنواصل القيام بذلك".

وأضاف الجبير مستغربا التهديدات الإيرانية: "آخر دولة يحق لها اتهام الآخرين بدعم الإرهاب هي إيران"، على حد تعبيره.

وتأتي تصريحات وزير الدولة للشؤون الخارجية في المملكة، كرد على تهديدات باقري، بالتدخل العسكري في باكستان لمواجهة ما وصفها بـ"الجماعات الإرهابية" التي تستهدف إيران، واتهم السعودية والإمارات بدعمها.