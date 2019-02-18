إيران تهدد بالتدخل العسكري في باكستان وتوجه اتهامات للسعودية والإمارات

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هدد رئيس أركان الجيش الإيراني اللواء محمد باقري، الإثنين، بالتدخل العسكري في باكستان لمواجهة ما وصفها بـ"جماعات إرهابية" تستهدف إيران، متهما المملكة العربية السعودية والإمارات بدعم تلك الجماعات.

وجاءت تصريحات رئيس الأركان الإيراني بالتزامن مع زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وعقب استدعاء وزارة الخارجية الإيرانية للسفيرة الباكستانية في طهران للاحتجاج، مطالبة باتخاذ الإجراءات لمنع تدفق الإرهابيين على إيران.

وكانت السلطات الإيرانية اتهمت "بعض دول المنطقة الغنية بالنفط" بالوقوف وراء التفجير الذي استهدف عناصر الحرس الثوري في 13 فبراير/ شباط الجاري، وأسفر عن سقوط 27 قتيلا، وتوعدت إيران بالانتقام من جميع المسؤولين عن الهجوم.

وقال رئيس الأركان الإيراني إنه "إذا استمرت أنشطة مراكز التدريب ومواقع الجماعات الإرهابية في باكستان لأي سبب من الأسباب، فإن إيران، تري من حقها المشروع والدولي وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، أن تتدخل فورا وإذا لزم الأمر، لمواجهة هذه البؤر الإرهابية"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وأضاف باقري أن "باكستان تتحمل مسؤولية كبيرة في الدفاع عن حدودها وتطهير أراضيها المجاورة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية من لوث الجماعات الإرهابية". وتابع بالقول إنه "تم إنشاء قواعد سرية وشبه سرية من قبل الجماعات الإرهابية في باكستان، وجري تدريبها وتجهيزها وتنظيمها من قبل السعودية والإمارات لخلق حالة من عدم الأمن والاستقرار داخل إيران"، على حد تعبيره.