صفقات اقتربت من الـ17 مليار درهم خلال 3 أيام في "آيدكس" و"نافدكس"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – شهد معرضا "آيدكس" و"نافدكس" إبرام صفقات بأكثر من 16.8 مليار درهم خلال 3 أيام، استفادت منها شركات محلية إماراتية وخارجية، وفقا لما قاله المتحدثان باسم المعرضين.

وأعلن المتحدث باسم آيدكس العميد ركن محمد الحساني، عن توقيع صفقات بقيمة اقتربت من الـ4.9 مليار درهم، خلال اليوم الثالث للمعرض، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية.

وكشف الحساني أن الصفقات التي أبرمت مع الشركات الخارجية في اليوم الثالث فاقت قيمتها الـ500 مليون درهم، ومنها صفقة صواريخ م/د ومناظير مع مركز الملك عبدالله في الأردن والتعاقد مع شركة Fnss Savunma التركية لتوريد قطع غيار لسلاح الصيانة.

إقرأ أيضا: قيمة الصفقات العسكرية للإمارات تتجاوز الـ4.9 مليار درهم في أول يوم من "أيدكس"

بدوره قال المتحدث باسم نافدكس، العميد الركن بحري فهد الذهلي، إن الصفقات مع الشركات المحلية في اليوم الثالث بلغت 4.4 مليار درهم تقريبا.