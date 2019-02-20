دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن، الثلاثاء، أن قطر تريد استثمار 10 مليارات يورو إضافية في ألمانيا، خلال السنوات الخمس المقبلة، لتصبح أكبر مستثمر عربي في ألمانيا بإجمالي استثمارات قيمتها 35 مليار يورو.

وقال محمد بن عبدالرحمن، في حوار مع صحيفة "هندلسبلات" الألمانية ونقله موقع الخارجية القطرية، إن ألمانيا دولة ذات اقتصاد مهم ومستقر، ونحن نرى العديد من إمكانيات الاستثمار هنا، ونحن بصدد مناقشة بعض المشروعات، كما أنّنا طبقنا جزءا من وعودنا الاستثمارية وضخ رؤوس أموال في بعض الصفقات".

وجاءت تصريحات وزير الخارجية القطري بعد أكثر من 5 شهور على تصريحات مماثلة أدلى بها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، خلال لقاء مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، في سبتمبر/ أيلول عام 2018، إذ قال أيضا إن قطر تريد ضخ استثمارات مباشرة بقية 10 مليارات يورو لترفع استثماراتها إلى 35 مليار يورو.

وتزامنت تصريحات وزير الخارجية القطري عن زيادة الاستثمارات في ألمانيا، مع الجدل الدائر حول الحظر الذي فرضته ألمانيا على تصدير الأسلحة للسعودية بعد مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، وما ذكرته صحيفة "دير شبيغل" الألمانية، الثلاثاء، عن أن بريطانيا وجهت رسالة إلى ألمانيا محذرة من تأثير الحظر الألماني على قطاعي الصناعات الدفاعية البريطاني والأوروبي.

ونقلت الصحيفة عن وزير الدفاع البريطاني جيريمي هنت قوله إن "شركات تصنيع الأسلحة البريطانية لن تتمكن من تنفيذ عدة عقود أسلحة مع السعودية، مثل نموذج جديد من المقاتلة يوروفايتر أو المقاتلة تورنيدو، إذ يشمل القرار الألماني أجزاء تدخل في تصنيع الطائرتين".