مسدس من ذهب.. هدية نواب باكستانيين لمحمد بن سلمان

مصافحة حارة بين بوتين ومحمد بن سلمان في قمة العشرين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من عادة الدول أن تهدي ضيوفها من القادة والرؤساء هدايا مختلفة خلال زياراتهم إليها، إلا أن الهدية التي قدمها عدد من النواب الباكستانيين لولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال زيارته الأخيرة للبلاد كانت مختلفة.

هدية هؤلاء النواب لولي العهد السعودي كانت عبارة عن مسدس مطلي بالذهب من طراز "هيكلر أند كوخ MP5"، وهو صناعة ألمانية، وعلى مقدمته حفرت مجموعة من التصاميم.

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كما قدم النواب للأمير السعودي صورة كبيرة له، وفقا لمصدر مقرب من CNN.

هذه الهدية، وفقا لعدد من المراقبين، تأتي في وقت حرج، لا يزال فيه ولي العهد السعودي يواجه تبعات حادثة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وكان محمد بن سلمان قد بدأ جولته الآسيوية بزيارة باكستان لتقوية العلاقات الاقتصادية مع هذه الدول، وتحسين صورة السعودية بعد عام عاصف بالأحداث.

وبعد باكستان، توجه ولي العهد السعودي إلى الهند، ومنها انطلق إلى الصين لإجراء محادثات مع الرئيس الصيني والتطرق لمشروعات مختلفة منها رؤية السعودية 2030، وعدد من مشروعات البنية التحتية.