قرقاش: الجهود القطرية للتواصل وللاعتذار للسعودية باءت بالفشل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تحدث وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، الخميس، عن محاولات قطرية "للتواصل والاعتذار" للمملكة العربية السعودية، قائلا إن هذه المحاولات "باءت بالفشل".

وفي سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر، قال قرقاش إن "هناك مشكلة جوهرية في الاستراتيجية القطرية للخروج من الأزمة، تبني الملف اليتيم في المحافل الدولية لم يكن ناجحا، واتضح للدوحة أن لتأثير منصاتها الإعلامية حدود، أما المرحلة الحالية المتمثلة في تبني الملف القانوني والحقوقي فستفشل كما فشلت الجهود السابقة".

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وأضاف أن "المتابع لزيارات (ولي العهد السعودي) الأمير محمد بن سلمان التاريخية لباكستان والهند، لا يغيب عن ناظره ثقل السعودية وحجم دورها، ولا شك أن الدوحة تدرك ذلك وهي تراقب أبعاد هذه الزيارات، وتعلم أن مواطنيها يلومونها على سياسة أقصتها من جذورها ومحيطها".

وتابع قرقاش بالقول إن "الواضح أيضا أن الجهود القطرية الأخيرة للتواصل وللاعتذار للرياض باءت بالفشل، فالسعودية دولة الالتزام والوفاء ولم تعهد الغدر بالأصدقاء والحلفاء، وهذا الجانب للأسف لا يرد في قاموس الدوحة، ومن هنا تعود الاستراتيجية القطرية للمربع الأول".