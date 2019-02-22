دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد نائب الرئيس المصري السابق الدكتور محمد البرادعي، الجمعة، على إدانته ورفضه للإرهاب بكل أشكاله، وذلك بعد موجة من هجوم البعض عليه بسبب إدانته لعقوبة الإعدام، عقب إعدام 9 متهمين بقتل النائب العام المصري هشام بركات.

وكان البرادعي قال الخميس، عبر حسابه على تويتر، إن "عقوبة الإعدام عقوبة لا يمكن الرجوع عنها إذا نفذت على برئ، وقد أصبحت مرفوضة عالمياً لأسباب عديدة. أكثر من ١٧٠ دولة قامت بإلغائها قانونياً أو عملياً وأقل من ٤٠ دولة ما زالت تطبقها. طالبت الأمم المتحدة مراراً بتعليق تطبيقها إلى حين إلغائها"، مختتما تغريدته بهاشتاغ "#لا_لعقوبة_الإعدام".

قد يهمك/ إدانة "شديدة" من العفو الدولية لإعدام 9 متهمين باغتيال النائب العام المصري

وتعرض البرادعي لهجوم بسبب تغريدته، إذ اعتبر البعض أنه يدافع عن "إرهابيين"، وكان من بينهم النائب البرلماني والإعلامي مصطفى بكري، الذي قال في برنامجه على قناة "صدى البلد"، إن "البرادعي دافع عن الإرهابيين القتلة، وهو من يستحق الإعدام لأنه يشجع على الإرهاب ويحرض ضد مؤسسات الدولة".

وبعد الهجوم ضده، كتب البرادعي في تغريدة: "قولاً واحداً، الإرهاب الأسود بكل أشكاله وصوره وضد أي إنسان مدني أو عسكري هو أمر يضرب الإنسانية في مقتل ومدان إلى يوم الدين. رحم الله كل روح بريئة أُزهقت. التكاتف من أجل القضاء عليه بعقل وضمير وبعيداً عن المزايدات هو واجب الجميع"، مختتما تغريدته بهاشتاغ "#بديهيات".

وأضاف: "أطالب بكرامة إنسانية (عيش، حرية، عدالة اجتماعية)؛ بعدالة انتقالية لنطوي صفحة الماضي ونستشرف المستقبل؛ بتوافق على مبادئ وقيم للعيش المشترك؛ بحكم رشيد (تداول سلطة، سيادة قانون، محاسبة، شفافية)؛ بديهيات ولكنها تبعد سنوات ضوئية عن عقلية (عصر الظلمات) ولذلك نسمع كل هذا النباح".