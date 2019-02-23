علاء مبارك يجدد هجومه على عمرو أديب وينشر فيديو بتعليق عن "الرجولة"

باسم يوسف يعلق لـCNN على عدم خروج مظاهرات بعد الإفراج عن مبارك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—جدد علاء، نجل الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، هجومه على الإعلامي المصري، عمرو أديب، ناشرا مقطع فيديو جُمعت فيه عدة مقاطع وتصريحات للأخير.

وعلق مبارك على مقطع الفيديو الذي نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قائلا: "أن تُولد ذكراَ فهذا قَدَرُك .. أما أن تكون رجلاَ فهذا صنع يداك.."

الفيديو الذي نشره نجل مبارك يحتوي على عدة تصريحات لأديب من بينها قوله "هذا صحيح" في رد على سؤال من إعلامية مصرية حول كون الإعلامي المصري محمي من الرئيس "حينها" محمد حسني مبارك.

وتبادل أديب وعلاء مبارك الهجوم على بعضهما البعض في الذكرى الثامنة لتنحي مبارك عن حكم مصر في 11 فبراير 2011، حيث نشر حينها علاء فيديو بعنوان "بدون تعليق" تظهر تصريحات أديب قبل وبعد تنحي مبارك.

من جهته رد أديب حينها عبر البرنامج الذي يقدمه على قناة MBC مصر، مهاجما علاء مبارك وشقيقه جمال ووالدهما وفترة حكمه، كما انتقد إشادة العديد من المعلقين بتغريدات علاء مبارك ووصفه بـ"باشا" و"عظيم". وقال أديب لعلاء مبارك: "إذا كنتو نسيتو اللي جرى هاتوا الدفاتر تنقرى"، مضيفا: "مش على آخر الزمن واحد رد سجون هيعلمنا الأدب".