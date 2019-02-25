شكري عن تصريحات أردوغان ضد السيسي: منشغلون بما هو أهم من الأحقاد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبر وزير الخارجية المصري سامح شكري أن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي هي "محاولة للفت الأنظار بعيدا عن القمة العربية الأوروبية التي تستضيفها مصر.

وقال شكري، في مداخلة هاتفية مع برنامج "كل يوم"، ردا على سؤال الإعلامي عمرو أديب عما إذا كان سيكون هناك رد مصري على تصريحات أردوغان، إنه "نبتعد عن أن ننزلق إلى هذا المستوى".

وأضاف شكري: "ربما هذه التصريحات مقصودة للتأثير على المؤتمر الجامع للدولة العربية والأوروبية على أرض مصر، وما يؤكده من محورية الدور المصري"، وتابع بالقول: "نأخذ هذه التصريحات على أن فيها قدرا من المحاولة للفت الأنظار بعيدا، ولهذا لم نتناول هذا الأمر اليوم لأننا منشغلون بما هو أهم بكثير من أي أحقاد".

وكان أردوغان انتقد السيسي ونظام حكمه، الأحد، وقال إن "جوابي لمن يسأل لماذا لا تقابل السيسي، أنا لا أقابل شخصا مثله على الإطلاق"، وذلك وفقا لما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية من تصريحات لأردوغان في مقابلة مع محطتين تلفزيونيتين تركيتين.

وأضاف أردوغان: "لطالما قلت عن السيسي إنه انقلابي ولم أخفِ ذلك، لكن للأسف الدول الغربية ما زالت ماضية بكل إصرار في دعم الانقلابيين"، وتابع بالقول إن "نظام السيسي منذ تسلمه السلطة في مصر أعدم 42 شخصًا كان آخرهم 9 شبان، وهذا لا يمكن قبوله".