أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – وجه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، انتقادات "لاذعة" للدول الأوربية التي شاركت بقمة شرم الشيخ العربية-الأوروبية الأولى، متسائلا عما إذا كانت ستستطيع الحديث عن الديمقراطية بعد مشاركتها بهذه القمة.

وقال أردوغان وفقا لتصريحات نقلتها وكالة الأناضول التركية: "في الأمس عقد بمصر اجتماع بين الاتحاد الأوروبي ومن دعاهم السيسي الانقلابي من أعضاء الجامعة العربية".

وتابع الرئيس التركي موجها سؤالا لدول الاتحاد الأوروبي: "هل يمكنكم الحديث عن الديمقراطية في الاتحاد الأوروبي يعد أن لبى دعوة السيسي الذي أعدم 32 شخصا منذ توليه السلطة؟".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد دافع عن تطبيق حكم الإعدام في مصر معتبرا أن "أخذ الحق بالقانون" جزء من طبيعة سكان مصر والمنطقة العربية.

يذكر أن مصر كانت قد استضافت القمة العربية-الأوروبية الأولى في شرم الشيخ، في 24 من الشهر الجاري، بمشاركة عشرات الدول، وعلى رأسها السعودية وألمانيا وبريطانيا.