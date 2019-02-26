المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: روحاني لم يقبل استقالة جواد ظريف

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – لم يقبل الرئيس الإيراني، حسن روحاني، استقالة وزير خارجيته، محمد جواد ظريف، حسب تصريحات نقلتها وكالة فارس شبه الحكومية الإيرانية عن المتحدث باسم الخارجية، بهرام قاسمي، الثلاثاء.

وقال قاسمي وفقا للوكالة: "قال ديوان الرئاسة إن الاستقالة لم تقبل"، ولفت إلى أن الجميع التحليلات التي تتعلق بالأسباب التي أدت لاستقالة ظريف، غير ما نشره هو عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، غير صحيحة.

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ونفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن عزم بعض السفراء والمسؤولين في الخارجية الإيرانية تقديم استقالة جماعية، لافتا إلى أنهم سيواصلون عملهم بـ"صلابة"، وفقا لفارس.

وكان ظريف قد قدم استقالة "مفاجئة" عبر صفحته الرسمية على موقع إنستغرام، مساء الإثنين، دون أن يبدي الأسباب التي دفعته لاتخاذ هذا القرار، كما قدم اعتذاره للشعب الإيراني على عدم قدرته على الاستمرار في منصبه وعلى "التقصير" خلال فترة شغله هذا المنصب.

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وربط بعض المحللين بين استقالة ظريف وزيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى إيران، الإثنين، إذا قال بعض المحللين إن لهذه الزيارة دور باستقالة وزير الخارجية، لكن مسؤولا إيرانيا نفى صحة هذه التحليلات لاحقا.