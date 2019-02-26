دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وسط ضجة أثارتها حلقات برنامج الإعلامي داود الشريان على قناة "SBC"، تصدر هاشتاغ " #اوقفو_داوود_الشريان" موقع "تويتر" في المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، بآلاف التغريدات.

وتباينت التعليقات بين من اعتبر أن الشريان "يكشف عورات المجتمع ويثير الفتنة" وبين من رأى أن المجتمع السعودي يحتاج إلى "النقد والتصحيح" للنهوض والتقدم.

وخصص الشريان أحدث حلقة برنامجه لمناقشة تطبيق "أبشر" التابع لوزارة الداخلية السعودية، الذي أثار جدلا الفترة الماضية وادعاءات بأن الهدف منه تعقب النساء السعوديات ومنعهن من السفر.

بينما قالت وزارة الداخلية إنها تعرب عن "استنكارها الشديد للحملة المغرضة المنظمة التي تسعى للتشكيك في غايات تطبيق خدمة أبشر، الذي يتم توفيره على الهواتف الذكية لتسهيل وتيسير تقديم خدماتها للمستفيدين منها".

وسبق أن أثار الشريان الجدل بمناقشته لهروب الفتيات وعرض مخدرات على الهواء في برنامجه قال إنه حصل عليها من أحد الأحياء في الرياض. ودافع الشريان عن برنامجه، في لقاء مع قناة "العربية"، قائلا إن طبيعة البرامج هي محاولة محاولة تسليط الضوء على المشكلة وليس التشهير.

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ونعرض فيما يلي مجموعة من التغريدات المؤيدة والمعارضة لما يقدمه الشريان:

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