دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال الشيخ محمد بن عبدالرحمن، وزير خارجية قطر، إن على جميع الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي التوصل إلى تفاهم مع إيران، وأن التفاهم لا يجب أن يقتصر على السعودية وإيران فقط.

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جاء ذلك في حوار أجراه الوزير القطري مع صحيفة الغارديان البريطانية، حيث قال: "إذا نظرنا إلى نواه المسألة، مجلس التعاون الخليجي يحتاج إلى أن يتوصل لتفاهم مع إيران وليس فقط المملكة العربية السعودية وإيران، كلنا نعيش في المنطقة ذاتها ونحتاج إلى التوصل لتفاهم، هذا كان الموقف المشترك لدول مجلس التعاون حتى العام 2017، ولكن المقاطعة غيرت كل شيء".

وتابع قائلا: "جغرافيتنا صعبة، لم نقف في صف أحد، ومن غير السهل التوسط لحوار بين الخصوم"، لافتا إلى أن موقف بلاده من الاتفاق النووي الإيراني هو ذات الموقف الأوروبي، مؤكدا بالقول: "لا نريد سباح تسلح نووي في منطقتنا، فهذا هو الخطر".

وحول قضية الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، الذي قتل في قنصلية بلاده مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قال الوزير القطري: "ما حدث كان جريمة وحشية.. عائلة خاشقجي تحتاج لأجابات وتحتاج معرفة ماذا حصل لوالدهم، ويجب تحميل المسؤولية فيما جرى.. التعامل مع المعارضة السياسية عبر الجرائم أمر خاطئ".