دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أشارت وسائل إعلام سعودية، الجمعة، إلى أن السلطات السعودية أسقطت الجنسية عن حمزة بن لادن أحد قيادات تنظيم "القاعدة" ونجل زعيم التنظيم الراحل أسامة بن لادن، بعد 3 شهور من صدور القرار.

وجاءت تقارير وسائل الإعلام السعودية عن إسقاط غداة إعلان وزارة الخارجية الأمريكية عن مكافأة تصل إلى مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى إلقاء القبض على حمزة بن لادن.

ولكن بمراجعة جريدة "أم القرى"، صحيفة القرارات الرسمية السعودية، اتضح أن الأمر الملكي رقم (15690) بإسقاط الجنسية عن حمزة بن لادن صدر في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 ميلادية (الموافق 21-3-1440 هجرية)، ونشرته الجريدة الرسمية في 22 فبراير/ شباط الماضي، أي قبل نحو أسبوع من إعلان المكافأة الأمريكية.

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