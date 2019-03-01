دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أشاد رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، الجمعة، بما وصفه "الديمقراطية الحقيقية" في إسرائيل، وذلك تعليقا على تحقيق النائب العام الإسرائيلي في اتهامات بالفساد ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال الحبتور، عبر حسابه على تويتر، إنه "لا يمكن إلا أن نتوقف أمام الديمقراطية في إسرائيل، حيث يقوم المدعي العام بتحقيق مفتوح بحق رئيس الوزراء نتنياهو في قضايا فساد ورشاوى. هذه الديمقراطية الحقيقية وليس ما نسميه ديمقراطية في بعض الدول العربية التي لا ينتج عنها شيء سوى الضجيج والخراب والتأخر".

وعلق نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان على تغريدة الحبتور، قائلا إن "هذا تلميع لإسرائيل في زمن نتنياهو وله أيضا... الله يهديك"، مضيفا أن "المسؤولين الإسرائيليين لا يصلحون مثالا للديمقراطية". وتابع بالقول إن "ديمقراطية إسرائيل ديمقراطية التنكيل والهدم والسجن للأطفال والقتل".

وكان النائب العام الإسرائيلي أعلن أنه يعتزم توجيه اتهامات بـ"الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة" إلى نتنياهو، بناء على 3 تحقيقات منفصلة بقضايا فساد. بينما رفض نتنياهو الاتهامات، معتبرا أنها حملة تستهدفه قبل الانتخابات المقررة في أبريل/ نيسان المقبل.