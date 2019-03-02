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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تناول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إعلان وزارة الخارجية الأمريكية عن مكافأة قيمتها مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي للقبض على حمزة، نجل أسامة بن لادن الزعيم السابق لتنظيم القاعدة.

وتنوعت ردود أفعال النشطاء حول هذه الأنباء، فذهب البعض إلى الحديث عن "نظرية مؤامرة" أمريكية بأن نجل بن لادن في قبضة أمريكا التي تحاول بناء زخم إعلامي قبل الإعلان عن إلقاء القبض عليه، في حين ذهب مغردون آخرون لتقديم معلومات ساخرة في سبيل الحصول على المليون دولار، وفي الأسفل نقدم لكم عددا من هذه التعليقات.

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وكانت الخارجية الأمريكية قد لفتت إلى أن السبب وراء ملاحقتها لنجل بن لادن هو "رسائل صوتية وأخرى مصورة نشرت على الانترنت، دعا فيها (حمزة بن لادن) أتباعه لشن هجمات ضد الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الغربيين، مهددا بهجمات ضد أمريكا ثأرا لمقتل والده في العام 2011."

وكانت السعودية قد قررت إسقاط الجنسية عن حمزة بن لادن في قرار ملكي صدر في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 ميلادية (الموافق 21-3-1440 هجرية)، ونشرته الجريدة الرسمية في 22 فبراير/ شباط الماضي، أي قبل نحو أسبوع من إعلان المكافأة الأمريكية.