دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدرت النيابة العامة السعودية، مساء الجمعة، بيانا حول قضية المتهمين بالإخلال والمساس بأمن الدولة، لافتة إلى أن التحقيقات في هذه القضية انتهت.

نص البيان وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية كان كما يلي: "إلحاقاً للبيان الصادر من النيابة العامة بتاريخ 17 / 9 / 1439هـ بشأن الأشخاص الذين تم القبض عليهم من قبل رئاسة أمن الدولة بعد رصد نشاط منسق لهم وعمل منظم للنيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية فإن النيابة العامة تود الإيضاح أنها انتهت من تحقيقاتها ومن إعداد لوائح الدعوى العامة ضد المتهمين فيها وهي حالياً بصدد إحالتهم للمحكمة المختصة، وتؤكد النيابة أن جميع الموقوفين على ذمة هذه القضية يتمتعون بكافة حقوقهم التي كفلها لهم النظام .. والله ولي التوفيق".

ويذكر أن هذه القضية أثارت جدلا واسعا واتهامات من قبل نشطاء ومنظمات حقوقية للسلطات السعودية لفتت إلى عمليات تعذيب وتحرش جنسي، وهو ما نفته الحكومة السعودية مرارا منكرة جميع اتهامات التعذيب، وتقول إنها "لا تسمح أو تروج لمثل هذه الأفعال". ولم تستجب الحكومة السعودية لطلب شبكة CNN بالتعليق على دور مزعوم لسعود القحطان، المستشار السابق للأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، في عملية الاستجواب أو احتجاز لجين الهذلول، التي تعتبر إحدى أبرز المعتقلات في هذه القضية.

وليد الهذلول، شقيق لجين، علّق على بيان النيابة السعودية بتغريدة قال فيها: "بناء على البيان الذي صدر من النيابة العامة @bip_ksa ممكن نعرف نتائج التحقيق في التعذيب قبل ان يتم تحويل المعتقلات الى المحاكمة؟ مو أنتم قلتوا بتحققون في دعاوي التعذيب؟ لم يحقق أحد مع لجين بخصوص التعذيب. ان كان هنالك اعتراف فهو اعتراف تحت التعذيب".

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وكان وليد الهذلول الذي يعيش في كندا، قد كتب مقالا لـCNN في وقت سابق قال فيه: "بعد شهر واحد من حبسها، اتصلت بي لجين من رقم محجوب. أخبرتني أنها محبوسة في ’فندق‘ في جدة، وليس في سجن رسمي.. خلال المحادثة، قالت لجين: ’حين أصبح حرة، سأساعدك حتى تجد فتاة أحلامك.‘ قلت لها: دعينا نركز على إخراجك من هناك، وبعد ذلك سنفكر في الحب والرومانسية. لجين تمتلك قلبا كبيرا، وكانت تهتم بالآخرين أكثر من اهتمامها بنفسها. في ذلك الوقت، لم نكن نعلم أنها تخضع للتعذيب المستمر والدائم. ومع كل الألم الذي كانت تعاني منه، جسديا ونفسيا، كانت تفكر بالآخرين".

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وأضاف: "مؤخرا، تمكن والدي من زيارة لجين في السجن. تحدثت عن الطريقة التي نقلوها فيها من سجن ذهبان في منتصف الليل إلى ما يعرف بالفندق. كانت تصفه بأنه قصر الرعب، ويبعد عن السجن مسافة 10 دقائق. قالت إنها اقتديت معصوبة العينين، ورميت في مؤخرة السيارة إلى هذا المكان السري. قالت إن جلسات التعذيب كانت تحدث في الطابق السفلي للقصر.. حينما أفكر بما يجري في الطابق السفلي، أشعر بالاشمئزاز. أختي الصغيرة قالت إنها تعرضت للجلد، والضرب، والصعقات الكهربائية، والتحرش بشكل مستمر. قالت لجين إن بعض الرجال الملثمين كانوا يوقظونها في منتصف الليل مطلقين تهديدات لا يمكن تخيل بشاعتها. هذا هو نوع التعامل الذي أشرف عليه سعود القحطاني، أحد أهم مستشاري ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. أليس هذا هو تعريف الدولة المارقة؟"