دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أنهت المغنية الأمريكية، ماريا كاري، مساء الخميس حفلها في المملكة العربية السعودية والذي يعتبر الأول من نوعه دون التطرق لمطالبات بإلغائها الحفل احتجاجا على أوضاع حقوق الإنسان في المملكة، وقضية السعودية، لجين الهذلول التي تساءل شقيقها وليد الهذلول إن كانت كيري ستساعدها من على المسرح وتطلب إخلاء سبيلها؟

تساؤل وليد الهذلول جاء في مقال كتبه لـCNN تطرق فيه لوضع شقيقته لجين المحتجزة في السعودية، قائلا: "أخبرتكم بقصة شقيقتي، فهل ستطالب ماريا كاري بإخلاء سبيلها عند وقوفها على المسرح؟ هل سيصل صوتي ويسمعه العالم؟"

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وقال المنسق الإعلامي لكيري في بيان نشرته وكالة اسوشيتد بريس: "عندما استلمت كيري هذا العرض للغناء أمام جماهير مختلطة في السعودية، وافقت على انتهاز هذه الفرصة باعتبار أنها خطوة للأمام على طريق انهاء الفصل بين الجنسين".

وأضاف المنسق في بيانه: "باعتبارها أول فنانة عالمية تؤدي عرضا في السعودية، ماريا تدرك الأهمية الثقافية لهذا الحدث وستواصل دعمها للجهود العالمية الساعية لتحقيق المساواة للجميع.. وأنها (كيري) تتطلع لإلهام وتشجيع كامل الحضور".

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ويذكر أن وليد الهذلول هو شقيق الناشطة في مجال حقوق المرأة السعودية لجين الهذلول. يعيش وليد الهذلول حاليا في تورنتو، بكندا. اعتقلت لجين الهذلول في مايو/ أيار 2018. يقول أعضاء عائلتها، والناشطون، ومنظمات حقوق الإنسان إنها تعرضت للتعذيب، والتحرش الجنسي. الحكومة السعودية تقول إن لجين وناشطات أخريات اتهمن بـ"اتصال مشبوه مع جهات خارجية"، بينما تنكر الحكومة السعودية جميع اتهامات التعذيب، وتقول إنها "لا تسمح أو تروج لمثل هذه الأفعال". ولم تستجب الحكومة السعودية لطلب شبكة CNN بالتعليق على دور مزعوم لسعود القحطاني، المستشار السابق للأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، في عملية الاستجواب أو احتجاز الهذلول.