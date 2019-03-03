دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— ألقى محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري الأسبق للشؤون الخارجية، الضوء على الحالة الصحية لمحمد البرادعي، القيادي بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين والمسجون في مصر بعد تقارير إصابته بجلطة دماغية.

وقال البرادعي في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "الحق في العناية الطبية هو حق أساسي من حقوق الإنسان (المادة ٢٥ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان) ويجب أن يكون متاحاً لكل انسان حتى وإن كان مقيد الحرية. ينطبق هذا على الدكتور محمد البلتاجي وأي انسان فى حاجة إلى رعاية صحية. إنسانيتنا واحدة ليست انتقائية ولا تتجزأ".

وفي تغريدة منفصلة قال البرادعي: "ممكن نختلف في حاجات كتير بس مش ممكن نختلف أبداً على إنسانيتنا؛ خط أحمر لكل واحد وفي أي ظرف: الحق في الحياة، في حرية العقيدة، في حرية التعبير، في الصحة، في التعليم، في قضاء عادل وغيره.. وعلشان كده من الأول طلبت نتوافق على وثيقة حقوق أساسية محدش يقدر يغيرها. بدون كده حنفضل محلك سر".

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ويذكر أن سناء، زوجة محمد البلتاجي، نشرت تدوينة على صفحتاه بفيسبوك لفتت إلى تعرض زوجها بجلطة دماغية داخل محبسه في مصر، حيث قالت: "إن أسرة البلتاجي تحمل النظام المصري وتحديدا وزارة الداخلية ومصلحة السجون والنائب العام المسؤولية الكاملة عن حياة الدكتور البلتاجي وتطالبهم بنقله وفورا للعرض على أطباء بما تحتاجه حالته الصحية ولو على نفقة أسرته وتدعو المنظمات الحقوقية والجهات الدولية المختلفة إلى التدخل لدى السلطات المصرية للضغط عليها في ذلك حفاظا على حياة الدكتور ومئات مثله يعانون من الانتهاكات المختلفة ومنها الاهمال الطبي الذي أودى بحياة الكثيرين".

على الصعيد الآخر نفى مصدر أمني مصري، "ما نشرته بعض المنابر الاعلامية الاخوانية عن اصابة الاخواني المحبوس محمد البلتاجي بجلطة دماغية بمحبسه"، وفقا لما نقله موقع التلفزيون المصري الرسمي على موقعه.