من 1932 إلى اليوم.. ما سر العلاقة القوية بين السعودية وأمريكا؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— لفت الجنرال المتقاعد، جون أبي زيد، الأنظار خلال جلسة الاستماع التي أجراها أمام لجنة تابعة للكونغرس بعد ترشيح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب له ليشغل منصب سفير أمريكا الجديد في السعودية، والطريقة التي تجاوب فيها مع أسئلة اللجنة حول المملكة.

جون أبي زيد يبلغ من العمر 67 عاما، ولد في الأول من أبريل/ نيسان 1951 في كاليفورنيا من أصل لبناني، واسمه الكامل جون فيليب ابي زيد، ومتخرج من جامعة هارفارد حيث كتب بحثا من 100 صفحة حول "سياسة الدفاع للمملكة العربية السعودية" حينها وحافظت عليها الجامعة، وفقا لناداف سافران، رئيس مركز هارفارد لدراسات الشرق الأوسط.

تسلسل أبي زيد في المراتب العسكرية بعد تخرجه من الاكاديمية العسكرية الأمريكية العام 1973، ليصل إلى رتبة جنرال يترأس القيادة المركزية بالجيش الأمريكي، وهي القيادة التي تشرف على نحو 250 ألف جندي أمريكي وتغطي الوجود الأمريكي في 27 دولة من القرن الافريقي إلى شبه الجزيرة العربية إلى وسط وجنوب آسيا.

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أبرز تصريحات أبي زيد امام الكونغرس تمحورت حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إذ وصف الواقعة بأنها "عملية قتل خرقاء"، وأكد أنه سيواصل الضغط على الحكومة السعودية من أجل محاسبة المسؤولين عن هذه العملية، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن العلاقة مع المملكة أساسية من أجل محاربة التطرف وكبح الجموح الإيراني.

وتابع في الجلسة التي عقدها، الأربعاء: "إن دور أمريكا أن تتأكد من علم السعوديين بأهدافنا، وبما نؤمن به، وبما تحتاجه العلاقات لتمضي قدما، سأعمل على التأكد من نقل هذه القيم والمصالح المشتركة للحكومة السعودية".