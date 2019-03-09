دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تطرق الإعلامي المصري، عمرو أديب، إلى الجدل الواسع الدائر على مواقع التواصل الاجتماعي، والخاصية التي أتاحتها فيسبوك للكشف عن الدول التي تدار منها الحسابات والصفحات، ليبرز حساب "نيزك" الموجه ضد المملكة العربية السعودية وقادتها وأنه يُدار من تركيا.

وقال عمرة أديب في برنامجه الذي يبث على قناة MBC: "انا النهارده وبشكل واضح لازم أبض للترتيب الصح: تركيا أردوغان وبعدين قطر وتميم، إخواننا في المملكة العربية السعودية استفادوا من خاصية جديدة بقت موجودة في فيسبوك الي هو الكشف عن ’الادمن‘ والكشف عن المكان والموقع الذي بيطلع منه الحساب، فكان في موقع يستهدف المملكة العربية السعودية اسمه نيزك، ودايما يدي الإحساس كدة انه من داخل المملكة ان دول مواطنين سعوديين وحاجات كدة.."

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وتابع قائلا: "فجأة الشهرين الي فاتوا دول تم الكشف بالأمر من إدارة فيسبوك، فطلع نيزك بيطلع من تركيا، وفي موقعين تانيين هم معتقلي الرأي وحقوق الضعوف الاتنين دول بيطلعوا من قطر وتركيا، يعني تركيا هي الي مشغلة المواقع رسمي، الي ضد المملكة العربية السعودية وطبعا ضد مصر وضد العالم العربي كله الي ما بقيش على هوى تركيا.."

وأضاف: "مبارح برضه مستشار الرئيس أردوغان كان بيقابل مجموعة من المتطرفين المصريين والعرب وبيطمنهم انه مش حيرحلهم، أول مرة في حياتي أشوف دولة ذات سيادة فيها مسؤول رسمي بيقابل أرباب سجون، بيقابل ناس عليها أحكام بالمؤبد وبالإعدام بيقابل إرهابيين.."