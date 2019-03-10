نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قال جيفري توماس، خبير الطيران ورئيس تحرير "التقييم الجوي" إن هناك أمرا غريبا في قراءات الرحلة الإثيوبية 302 التي تحطمت بعد إقلاعها من مطار أديس أبابا في طريقها إلى نيروبي، صباح الأحد.

وأوضح توماس في تصريح لـCNN: "لم يكن هناك أي تقلبات في السرعات الجوية للطائرة (قبل التحطم).. وفجأة انقطع البث.. انقطاع البث فجأة يشير إلى وقوع خلل كاريثي في الجو".

وقارن توماس حادث الطائرة الإثيوبية مع حادثة تحطم ليون آير، العام الماضي، قائلا إن رحلة ليون آير استمرت بالبث حتى لحظة الاصطدام بالأرض، حيث أظهر القراءات حينها "تقلبات جامحة في السرعات الجوية واستمرينا بتلقي البث حتى اللحظة الأخيرة".

ووفقا لهيئة الإذاعة الإثيوبية، فلا يوجد ناجون من بين ركاب الطائرة البالغ عددهم 149 مسافرا و8 من أفراد الطاقم، في حين قال متحدث باسم الطيران الإثيوبي لـCNN إنهم لا يملكون بعد تأكيدا على هذه المعلومات.

ويذكر أن الخطوط الجوية الإثيوبية تعتبر من أفضل شركات الطيران في أفريقيا، وآخر حادث تعرضت له كان في يناير/ كانون الثاني العام 2010 تحطمت فيه إحدى طائراتها بعد إقلاعها من العاصمة اللبنانية، بيروت، الأمر الذي أدى إلى مقتل 83 راكبا و7 من أفراد الطاقم.

شركة بوينغ المصنعة لطراز 737 نشرت على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر تغريدة قالت فيها: "بوينغ على علم بالتقارير حول تحطم طائرة وتراقب الوضع عن كثب".