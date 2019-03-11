دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سخر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي من مطالبة حسن نصرالله أمين عام جماعة "حزب الله" اللبنانية، أنصاره بالتبرع للحزب، ووجه أدرعي رسالة ساخرة إلى المغنية اللبنانية هيفاء وهبي، بمناسبة عيد ميلادها، يطالبها فيها بالتبرع.

وقال أدرعي، عبر حسابه على تويتر، بالعامية: "مبروك هيفاء وهبي، كل عام وأنت بألف خير، أنت معروفة بدعمك لحزب الله، بس طبعا لنصرالله ما في مصاري ليجبلها هدية بعيد ميلادك". وأضاف: "بعد خطاب نصرالله الأخير، شو رأيك أنت تتبرعيلو يا هيفا؟"، على حد تعبيره.

وكان نصرالله دعا أنصار "حزب الله"، الجمعة الماضية، إلى التبرع بالمال لدعم "حزب الله" في ظل تصاعد العقوبات الأمريكية والأوروبية عليه. وقال إن التبرعات تعد "جهاد المال" وإن العقوبات وووضع الحزب على لوائح الإرهاب هي "حرب على المقاومة، وعلينا التعاطي معها على هذا الأساس".

وكانت هيفاء وهبي نفت، في مقابلة مع CNN عام 2013، الأنباء التي ترددت آنذاك عن زواجها من أمين عام حزب الله. وقالت هيفاء: " "لم أتزوج نصر الله، الذي أرى أنه شخص محترم وحكيم". وأضافت أنها سبق وأجابت في أحد اللقاءات التلفزيونية عام 2010، على سؤال حول الرجل الذي يدق قلبها حين تراه، بقولها: "إنه حسن نصرالله، ولكن ليس كحبيب أو زوج".