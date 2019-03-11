وصفت أردوغان بـ"الشيطان".. الحزب التركي الحاكم يرد على مجلة مصرية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استنكر عمر جليك المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" التركي الحاكم، ما وصفها بـ"الأخبار الكاذبة" التي تروج لها مجلة "الأهرام العربي" المصرية، بحق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وكانت مجلة "الأهرام العربي"، نشرت رسما لأردوغان، على غلاف عددها الأخير بعنوان "الشيطان"، قائلة إن "نظام أردوغان يعيش على سلسلة من المغالطات والأكاذيب، فهو يصدر خطابا إعلاميا تدعمه جماعة الإخوان، يقوم على أنه حليف وداعم للشعب الفلسطيني، وأنه على خلاف دائم مع إسرائيل".

وأضافت المجلة: "لكن الحقيقة عكس ذلك تماما، فالمعلومات عن حجم التعاون الأردوغانى مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، صادمة لكل من لا يعرف حقيقة هذا النظام، الذي يتشح بوشاح الإسلام، بينما هو يواصل الليل بالنهار لخدمة أعداء المسلمين"، على حد تعبيرها.

سلسلة من المغالطات والأكاذيب يعيش عليها نظام أردوغان، فهو يصدر خطابا إعلاميا تدعمه جماعة الإخوان، يقوم على أنه حليف... Posted by ‎الأهرام العربي‎ on Thursday, March 7, 2019

من جانبه، قال المتحدث باسم الحزب التركي الحاكم، في مؤتمر صحفي، إن "هذه المجلة المقربة من النظام المصري تنشر في الآونة الأخيرة أخبارا كاذبة وغير أخلاقية وتفتقر للاحترام، بحق الرئيس أردوغان، ونحن ندين بشدة هذه التصرفات"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.

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وأضاف جليك أن المجلة المصرية أوردت عبارات من قبيل أن "أردوغان يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو يستعد لذلك"، وأكد أن هذا التصرف "مضحك لمن يدرك مواقف أردوغان في هذا الشأن، ومؤسف بالنسبة للذين يروجون لمثل هذه الأنباء الكاذبة".

وتابع جليك قائلاً: "أردوغان لا يتأثر بمثل هذه الدعاية السوداء، ولن يتمكنوا من تشويه صورة وسمعة الرئيس التركي في العالمين العربي والإسلامي".

ورأى جليك أن وسائل الإعلام الاسرائيلية "تدرك جيدا مواقف أردوغان المدافعة عن القدس، في حين أن الإعلام المقرب من النظام القائم في مصر يحاول عبر هذه الأخبار الكاذبة، التعتيم على دفاع أردوغان عن القدس في كافة المحافل الدولية".