الشهابي لـCNN: محاكمة مفتوحة بقضية خاشقجي دعي لها دبلوماسيون أجانب

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قال علي شهابي، رئيس المؤسسة العربية في الولايات المتحدة الأمريكية، إن محكمة المتهمين بقضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مفتوحة دعي لها دبلوماسيون أجانب، على حد تعبيره.

جاء ذلك في مقابلة لشهابي مع الزميل فريد زكريا لـCNN، الأحد، حيث رد على سؤال بأنه لا يُسمع الكثير من السلطات السعودية حول القضية، قائلا: "هناك العديد من الشخصيات الرفيعة ممن أعفوا من مناصبهم، وهناك أشخاص تتم محاكمتهم، هناك محاكمة مفتوحة بقضية خاشقجي دعي لحضورها دبلوماسيون أجانب.."

علي شهابي يتحدث مع الزميل فريد زكريا

وتابع قائلا: "هناك حساسية تجاه التعامل مع الضغوط الغربية التي تتحدث عنها داخل المملكة وبالشاخص بين المجتمعات المحافظة، وعليه اعتقد أن عليهم (السعودية) إدارة العملية والتأكد من عدم ظهورهم وابداء استعدادهم للقفز متى قالت أمريكا أو أوروبا لهم أقفزوا."

وكان الشهابي قد تطرق في مقابلة سابقة مع الزميلة كريستيان امانبور لـCNN في نوفمبر/ تشرين الماضي، إلى أن هناك أشخاص نافذون في المملكة ضخموا التهديد الذي يشكله الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي على الحكومة السعودية، مؤكدا على أن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، لا يمكن أن يكون قد أعطى موافقته على مثل هذه العملية "الغبية" على حد تعبيره.

01:28 شهابي: تقرير CIA فهم دون دليل على علم ولي العهد بمقتل خاشقجي

وقال حينها: "الحكومة السعودية لديها خبرة محدودة في إدارة الأزمات، هذا الأمر كان كارثة كاملة نفذه أعضاء رفيعون في الحكومة ممن أرادوا إرضاء ولي العهد معتقدين أن مثل هذا الأمر سيرضيه، وعندما ساءت الأمور كان هناك تغطية داخلية وهذا الأمر دفع الحكومة لتقديم بيانات ندم عليها سريعا إلا أنك تصبح أسير بياناتك في بعض الأحيان.. والآن اعتقد أن الحكومة تحاول أن تكون شفافة قدر الإمكان وتقدمت واعترفت بما جرى واتخذت إجراءات ضد الأشخاص الذين تبين للحكومة بعد التحقيقات أنهم مسؤولون عن هذا.."