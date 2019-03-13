دبي، الإماران العربية المتحدة (CNN)—قال وليد شقيق الناشطة السعودية، لجين الهذلول، إن جهاز أمن الدولة في السعودية تواصل معه فيما يتعلق بنوع المحكمة التي ستخضع اخته لجلسة فيها، الأربعاء، على حد تعبيره، وهو الأمر الذي لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد منه بشكل مستقل.

جاء ذلك في تغريدة لوليد الهذلول على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "تواصلوا معنا امن الدولة وأخبرونا عن تغيير المحكمة من المحكمة المتخصصة (محكمة الإرهاب) الى المحكمة الجزائية.. التوقيت ما تغير الساعة ٨ الصباح"، وذلك تعقيبا على تغريدة سابقة له بتاريخ الـ10 من الشهر الجاري قال فيها: "سوف تُعقد اول جلسة محاكمة للجين يوم الأربعاء القادم الساعة ٨ الصباح في المحكمة المتخصصة وهي المحكمة المتخصصة في قضايا الإرهاب.. لم يُسمح لها بتوكيل محامي ولم يُعطى لها لائحة الاتهام".

وتابع: " بعد ١٠ شهور في السجن وقبل نص ساعة من المحاكمة ربما تعرف لجين ماهي التهم الموجهة اليها لكن حتى الان لا احد يعلم ماهي هذه التهم بشكل رسمي".

وفي تغريدة منفصلة قال وليد: "سأكون في العاصمة واشنطن، الخميس، في مبنى مكتب مجلس النواب لإلقاء الضوء على قضية أختي والتعذيب الذي واجهته في السجن.."

ويذكر أن لجين الهذلول اعتقلت في مايو/ أيار 2018. يقول أعضاء عائلتها، والناشطون، ومنظمات حقوق الإنسان إنها تعرضت للتعذيب، والتحرش الجنسي. الحكومة السعودية تقول إن لجين وناشطات أخريات اتهمن بـ"اتصال مشبوه مع جهات خارجية"، بينما تنكر الحكومة السعودية جميع اتهامات التعذيب، وتقول إنها "لا تسمح أو تروج لمثل هذه الأفعال". ولم تستجب الحكومة السعودية لطلب شبكة CNN بالتعليق على دور مزعوم لسعود القحطان، المستشار السابق للأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، في عملية الاستجواب أو احتجاز الهذلول.

وكانت النيابة العامة السعودية أصدرت مطلع الشهر الجاري بيانا حول المتهمين بقضايا المساس بأمن المملكة، كان نصه وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: " إلحاقاً للبيان الصادر من النيابة العامة بتاريخ 17 / 9 / 1439هـ بشأن الأشخاص الذين تم القبض عليهم من قبل رئاسة أمن الدولة بعد رصد نشاط منسق لهم وعمل منظم للنيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية فإن النيابة العامة تود الإيضاح أنها انتهت من تحقيقاتها ومن إعداد لوائح الدعوى العامة ضد المتهمين فيها وهي حالياً بصدد إحالتهم للمحكمة المختصة، وتؤكد النيابة أن جميع الموقوفين على ذمة هذه القضية يتمتعون بكافة حقوقهم التي كفلها لهم النظام .. والله ولي التوفيق".