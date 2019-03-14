دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—جدد وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد، هجومه على قطر وما ألمح إليه من "تعدد الحكايات" والاتهامات التي توجهها الدوحة لكل من السعودية والإمارات والبحرين إلى جانب مصر.

جاء ذلك في تغريدة للوزير البحريني على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "قطر كانت تقول في بداية ازمتها بأن هدف دولنا الأربع هو ’التعدي على سيادتها‘. ثم أتت بحكاية أخرى وهي ’كاس العالم‘ والان الحكاية الجديدة هي ’احتلال قطر والسيطرة على الغاز‘. واضح ان ’حكاية كل يوم‘ ما هي الا مقاطع من ’حكايتي مع الزمان‘".

وفي تغريدة سابقة قال الوزير البحريني: "عبدالله بن حمد العطية يتعالج في لندن الله يشافيه و يعافيه. الظاهر اعطوه الدواء الخاطئ اللي عفس مخه و خربط أفكاره. شطحاته و مفرداته وصلت به الى آفاق غير مطروقة. ’ما أقول الا الله يعينه‘".

وتأتي تغريدات الشيخ خالد بن أحمد بعد أن أثارت تصريحات وزير الطاقة القطري السابق عبدالله بن حمد العطية، واتهامه لدول المقاطعة بأنها كانت تسعى إلى "غزو قطر واحتلال أكبر حقل غاز في العالم"، ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال العطية، في حوار مع صحيفة "لوسيل" القطرية، إن اتهام دول المقاطعة لقطر بتمويل الإرهاب "ليس له أي أساس.. والعالم كله يعلم تمام العلم أن قطر ليس لها أي علاقة بالإرهاب". وأضاف: "ما حدث ليس له أي واقع حقيقي، وإنما بُنِيَ على خلفيات أخرى، فدراسة التاريخ علمتنا أن كل نزاعات الدول لها وجهان، أهمهما الوجه الاقتصادي"