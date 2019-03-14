شاهد رد بومبيو على سؤال حول محمد بن سلمان ومقتل خاشقجي

مصافحة حارة بين بوتين ومحمد بن سلمان في قمة العشرين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال بندر العيبان، رئيس هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، إن بلاده اتخذت الإجراءات اللازمة لحل قضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مؤكدا رفض المملكة محاولات "تدويل" القضية.

جاء ذلك في كلمة للعيبان أمام مجلس حقوق الإنسان، الخميس، حيث قال وفقا لما نقلته قناة الإخبارية السعودية: "جمال خاشقجي رحمه الله، المسؤولية حددت وقد صدمتنا الحادثة المؤسفة وقد اتخذنا الإجراءات اللازمة لحل هذه الجريمة البشعة، وهذه الإجراءات مبنية على المبادئ الدستورية المعتمدة في المملكة والقوانين التي تضمن نزاهة الإجراءات والتحقيقات.."

اقرأ: (مقتل خاشقجي و"مسؤولية" ولي عهد السعودية محمد بن سلمان.. كوزاك يوضح تقرير حقوق الإنسان 2018)

وتابع قائلا: "شرعت النيابة العامة بالتحقيق حيث كفلت الجهات المختصة بجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام وأصدرت الأمر بالقبض على المتهمين وجرى معاملتهم بما يحفظ كرامتهم وعدم تعرضهم للإيذاء الجسدي أو المعنوي وإخبارهم بأسباب القبض عليهم وتوقيفهم وتمكينهم من الاتصال بمن يرون لإبلاغهم بالقبض عليهم وتوقيفهم.."

واردف: "حضر المحاكمة مندوب من هيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وعدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى المملكة، وما زالت النيابة تجري تحقيقاتها مع بقية المتهمين.."