عدنان العرعور يوجه 5 أسئلة "مفحمة" للشيعة: أليس عندكم عالم يناظر؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وجه الداعية الإسلامي السني، عدنان العرعور، خمسة أسئلة للشيعة أثارت جدلا بين المذهبين وتتمحور حول قضايا عقائدية في صلب المعتقدات الشيعية فيما يتعلق بموضوع الإمامة، على حد تعبيره.

وقال العرعور في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "الموسوي هنأ الشيعة بتوحيدهم دون مناظرة مع السنة.. وأنا أهنئ الشيعة بعجز أهل السنة عن فهم ما يلي في عقيدة الشيعة: الحسين أكبر من الله.. علي هو الله والله هو علي.. الله لا يستطيع ما يستطيعه المهدي.. يالله شرك، يا الله ويا علي توحيد.."

ووجه العرعور سؤالا قال فيه: "فاطمة بمن استغاثت حين ضربها عمر؟ هل من مجيب؟ أفلا تعقلون".

وفي تغريدة منفصلة قال العرعور: "يا معشر الشيعة المكرمين.. يا شباب الشيعة المفكرين.. اليس عندكم عالم يناظر في الإمامة والشورى.. أو يجيب عن: (الأسئلة المشكلة في قضية الإمامة الشيعية.."

جاء ذلك قبل نشره لحلقة على قناة وصال قال فيها: "قضية الإمامة، قال هناك ركن من أركان الإسلام لم يذكره الله في كتابه لا من قريب ولا من بعيد ولم يذكره الرسول صل الله عليه وسلم حتى في رواياته عند الشيعة، يعني ليس عند الشيعة حديث واحد بمعنى الإمامة الشيعية، إذا الدين محشور في علي وبمن أخذ عن علي أن قضية الإمامة ركن من أركان الإيمان وأساس من أسس الإسلام.."