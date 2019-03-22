واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- كشف مصدر مسؤول بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات لـCNN، الموعد المتوقع لإعلان الولايات المتحدة رسميا الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان.

وكان ترامب قال، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، الخميس، إنه "بعد 52 سنة، حان الوقت للولايات المتحدة للاعتراف الكامل بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، التي تتسم بأهمية استراتيجية وأمنية بالغة لدولة إسرائيل والاستقرار الإقليمي".

وقال المصدر إنه "من المتوقع أن يعترف الرئيس دونالد ترامب رسمياً بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان الأسبوع المقبل"، وأضاف: "يفكر مسؤولو الإدارة في الوقت الحالي في توقيت ووسيلة اعتراف الرئيس، بما في ذلك ما إذا كان سيوقع إعلانا أو ببساطة يدلي ببيان عام يعلن فيه عن سياسة الإدارة".

وأشار المصدر إلى أن الاعتراف الرسمي الأمريكي سيتزامن على الأرجح مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، لكنه أوضح أن التوقيت لم يتحدد بعد. ومن المتوقع أن يعطي هذا الإعلان دفعة لنتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 9 أبريل/ نيسان المقبل.

####