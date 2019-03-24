شيخ قطري معارض ينشر صورة له مع عاهل السعودية.. وهذا ما قاله

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر الشيخ القطري المعارض، سلطان بن سحيم آل ثاني، صورة له مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال تأدية "العرضة" ورفع السيف، السبت، وذلك في الوقت الذي تستمر فيه الأزمة الخليجية بين قطر من جهة وكل من السعودية والإمارات والبحرين من جهة أخرى.

الصورة نشرها بن سحيم على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، بتعليق كتب فيه: "سعدت بحضور مهرجان الملك عبدالعزيز للابل وتشرفت بالمشاركة في حضرة والدنا خادم الحرمين الشريفين.. قطر لا تغيب عن أشقائها.. وإن طال عبث الحمدين في استغلال بلادنا وخيرات شعبنا.. ’لابد لليل أن ينجلي ولابد للقيد أن ينكسر‘".

وحضر المهرجان إلى جانب العاهل السعودي، ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بالإضافة إلى كل من الشيخ نواف الأحمد الجابر المبارك الصباح ولي عهد دولة الكويت، ورئيس وزراء جمهورية قيرغيزستان ابيلغازييف محمد، والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، والشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل ملك البحرين لشؤون الشباب والأعمال الخيرية.

وأضافة الوكالة السعودية الرسمية أن من بين الحضور كان وزير الشؤون الرياضية بسلطنة عمان الشيخ سعد محمد السعدي، ووزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم حكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية سيد محمد ولد محمد.