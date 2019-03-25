ملك الأردن يلغي زيارة إلى رومانيا "نصرة للقدس"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الديوان الملكي الهاشمي في الأردن إلغاء الملك عبد الله الثاني زيارة كان من المفترض أن يقوم بها إلى رومانيا الاثنين، وذلك نصرة للقدس، بعد إعلان رئيسة الوزراء الرومانية نية بلادها نقل سفارتها في إسرائيل للقدس.

وتهدف الزيارة إلى عقد لقاءات مع الرئيس الروماني، كلاوس جوهانيس، وقادة في البرلمان.

وكانت رئيسة الوزراء الرومانية قد أعلنت عزم بلادها نقل السفارة إلى القدس، والاعتراف بالمدينة عاصمة لإسرائيل، خلال حضورها مؤتمر AIPAC في العاصمة الأمريكية واشنطن.

من جانبه، رحب رئيس وزراء إسرائيل بإعلان رئيسة وزراء رومانيا، التي وصفها بـ"الصديقة"، وذلك عبر صفحة رئيس الوزراء الإسرائيلي عبر تويتر.