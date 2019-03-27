نصرالله يرد على مهاجمة بومبيو للواء الإيراني قاسم سليماني "المظلوم"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— رد حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني على مهاجمة وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو لقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني، واصفا الأخير بـ"المظلوم".

جاء ذلك في كلمة لنصرالله، مساء الثلاثاء، حيث قال وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية: "بومبيو يقول إن ’قاسم سليماني وغيره من الداعمين الايرانيين يستمرون في تقويض المؤسسات الامنية الشرعية ويقودون أمن وسلامة الشعب‘.. مظلوم الحاج قاسم، إيران وسليماني لهم فضل كبير في انهم ساعدونا لنحافظ على أمن وسلامة الشعب".

02:21 فيديو للجنرال الإيراني قاسم سليماني .. رسالة من العراق إلى عائلته بإيران

وتابع نصرالله قائلا: "سليماني وقف إلى جانبنا وبالأسلحة الإيرانية حررنا ارضنا من الاحتلال الصهيوني وقاتلنا الجماعات الارهابية، هل أميركا لعبت دور خير للبنان؟.. إيران تقف بقوة الى جانب الشعب الفلسطيني في المواقف والدعم والتسليح، في الوقت الذي تعمل فيه أميركا على خنق الشعب الفلسطيني وتجويعه، حتى يخضع وييأس".

وحول زيارة بومبيو للبناني، قال نصرالله: "الهدف الحقيقي للزيارة هو تحريض اللبنانيين على بعضهم، الاميركيون منزعجون أن لبنان آمن ومستقر، وأن اللبنانيين رغم الخصومات يدورون الزوايا وحريصون على العيش وتحييد البلد عن الصراعات الاقليمية، وهذا يذكرنا بما حصل قبل أكثر من سنة عندما احتجز رئيس الحكومة سعد الحريري في السعودية، وحرضوا اللبنانيين على اطلاق حرب أهلية.. بومبيو يقول ’إننا نؤيد عودة النازحين السوريين بشكل آمن في اسرع وقت يسمح به‘.. مش مزبوط من الذي يمنع النازحين في مخيم الركبان من العودة الى دولهم أو قراهم؟ الاميركيون يا سيد بومبيو".

وأردف: "بومبيو يقول إنه ماذا قدم حزب الله وايران لشعب لبنان؟، لولا وجود حزب الله فلم تكن لتعترف بلبنان ولم تكن لتأتي إليه، يقول إنهم قدموا التوابيت للشباب اللبنانيين العائدين من سوريا مشكلته أننا جزءا من الذين قاتلوا في سوريا واسقطوا المشروع الأميركي".