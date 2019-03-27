دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الباحث والمؤرخ الكويتي، سلطان الأسقه، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحاته حول شخصية أرطغرل التركية الذي ذاع صيتها مؤخرا بعد تجسيده وتمجيده بمسلسل "قيامة أرطغرل" الذي لاقى متابعة واسعة في المنطقة.

وقال الأسقه في مقابلة بثت، الاثنين، على قناة روتانا خليجية: "في البداية الدولة العثمانية، إذا تكلمت عن العثمانيين فأنت تتكلم عن الأتراك، الأتراك إذا أردت أن تفحص هذه الدولة فأنت ستتكلم عن نشأتهم ومن أين أتوا، هم الأتراك الذين أسسوا الدولة العثمانية أو ما يُعرف بأرطغرل، تلك الشخصية الأسطورية الباهتة التي لا نعلم عنها شيئا إلا من خلال الأساطير.."

وتابع قائلا: "الشخصية (أرطغرل) موجودة ولكن ما أحيط بها هو الأسطوري، هؤلاء الأتراك قدموا من أواسط آسيا، والكثير من المؤرخين يرجعونهم إلى أصول مغولية وهذا ثابت أن الأصول مغولية، وهم لا ينكرون ذلك، الأتراك في هذا اليوم وحتى لما خرج الطورانيين وتركيا الفتاة وحزب الاتحاد والترقي كانوا يقولون نحن مغول وكعبتنا طوران، نحن مغول أولا ومن ثم مسلمون، وهم لا ينكرون هذا الجنس أو العرق، ولكن لاحقا عندما علم العرب بأصلهم المغولي أرجعوا أسباب ما يفعلونه وما يصنعونه من الجرائم ومن الحوادث لما هم عليه من العرق والجنس المغولي، معروف أن الجنس المغولي أو العرق المغولي -وهذا لا يعيبهم- معروف بالبشاعة بعمل الجرائم والمذابح والمجازر.."

وأضاف: "الأتراك خرجوا من أواسط آسيا واستوطنوا في الأناضول بعد سقوط الدولة السلجوقية التي كانت موالية للدولة العباسية، انشأوا دولة كبيرة، طبعا أرطغرل ليس ثابتا أنه هو من أنشأ الدولة العثمانية، كان مقاتل مرتزق وكان الكلام القوي الآن أنه ليس بمسلم إنما وثني حتى ابنه عثمان وهو يقولون إن اسمه عثمان، من المصادر التركية من محمد فؤاد كوبلي أن في الأصل ما كان مسلم فكيف يكون اسمه عثمان فقيل إن الأصل عن الأتراك والمغول كان اوزمان وليس عثمان وبعد أن أسلم وتزوج ابنة شيخ صوفي وجعله مفتي فيما بعد عندما أسس الدولة غيّر اسمه إلى عثمان يعني هذه بعض الأقوال.."

وفيما يلي نستعرض لك تعليقات وردود برزت على تصريحات الاسقه: