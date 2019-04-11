تجمع "المهنيين السودانيين" يطالب عناصر الجيش "الشرفاء" بمواجهة الانقلاب

مظاهرات السودان.. بين أمل التغيير ومخاوف ما سيترتب على الفشل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجه تجمع المهنيين السودانيين المعارض، الخميس، نداء إلى ضباط وجنود الجيش، لمواجهة "الانقلاب العسكري"، بعد إعلان وزير الدفاع عوض بن عوف "اقتلاع النظام ورأسه"، وتشكيل مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد لمدة عامين.

وقال تجمع المهنيين السودانيين، في بيان: "نداء إلى جميع ضباط وضباط صف وجنود قوات شعبنا المسلحة الشرفاء، وإلى الذين انحازوا إلى الشعب وتصدوا ببسالة تاريخية لمحاولات النيل من المعتصمين في القيادة العامة، وقدموا شهداء سطر التاريخ اسماءهم بالذهب".

وأضاف: "تابعتم محاولة سرقة ثورة شعبكم الباسلة من قبل سدنة النظام لإعادة إنتاج ذات حواضن الفساد والقهر والظلم. نثق في وقوفكم صفاً واحداً مع الشعب من أجل الوطن ومن أجل أن تعود القوات المسلحة المختطفة إلى وضعها الطبيعي والرائد، قوات الشعب المسلحة".

وكان تجمع المهنيين السودانيين أعلن رفضه لما وصفه بـ"الانقلاب" العسكري، داعيا إلى تواصل الاحتجاجات حتى تسليم السلطة إلى حكومة انتقالية مدنية. وقال تجمع المهنيين السودانيين إن "سلطات النظام نفذت انقلاباً عسكرياً تعيد به إنتاج ذات الوجوه والمؤسسات التي ثار شعبنا العظيم عليها". وأضاف: "يسعى من دمروا البلاد وقتلوا شعبها أن يسرقوا كل قطرة دم وعرق سكبها الشعب السوداني العظيم في ثورته التي زلزلت عرش الطغيان".

وتابع البيان: "إننا في قوى إعلان الحرية والتغيير نرفض ما ورد في بيان انقلابيي النظام هذا، وندعو شعبنا العظيم للمحافظة على اعتصامه الباسل أمام مباني القيادة العامة للقوات المسلحة وفي بقية الأقاليم وللبقاء في الشوارع في كل مدن السودان مستمسكين بالميادين والطرقات التي حررناها عنوة واقتداراً، حتى تسليم السلطة لحكومة انتقالية مدنية تعبر عن قوى الثورة. هذا هو القول الفصل وموعدنا الشوارع التي لا تخون".