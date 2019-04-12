دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— ألقى عادل الكلباني، إمام الحرم السابق، الضوء على تعيين المملكة العربية السعودية للأميرة ريما بنت بندر سفيرة في الولايات المتحدة الأمريكية واصفا هذا الأمر بأنه ألغى "المفهوم السابق في سوداوية وفوبيا التعامل مع المرأة".

جاء ذلك في برنامج يقدمه الكلباني ويتناول فيه عددا من القضايا ويجيب على اتهامات توجه له، حيث نشر حلقته الأولى على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "هذا الحدث وتعيين امرأة سعودية في منصب دولي كبير كهذا يعد انطلاقة مباركة لهذه الدولة المباركة، إذ تعطي المرأة حقها ومكانتها في تبوء المناصب الكبرى داخل وخارج المملكة، لاسيما إذا كانت هذه المرأة تملك الإمكانات والكفاءة القيادية التي تؤهلها لذلك، إذا لماذا لا تمنح الفرصة كي تشارك شقيقها الرجل في بناء الوطن وخدمته وتطوره وتطويره؟"

وتابع الكلباني قائلا: "الأميرة ريما واحدة من هذه القيادات المؤهلة لتقلد مثل هذه المناصب، سفيرة لهذه الدولة العظيمة في أهم وأكبر الدول في العالم كونها تملك سيرة علمية وعملية وقدرات أهلتها لذلك والدولة أيدها الله بهذه القرارات الجريئة ألغت المفهوم السابق في سوداوية وفوبيا التعامل مع المرأة وحجرها على وظائف محدودة كالتدريس مثلا، والمرأة اليوم في كل موقع في الداخل وفي الخارج.."

وأصاف: "الأميرة ريم اليوم انموذج مشرف في هذه النقلة فأدعو الله لها بالتوفيق والسداد في موقعها الجديد بما يخدم الدين والمليك والوطن.."