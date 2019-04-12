نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، ضم اللبناني، قاسم شمس، وشركته شمس للصرافة، إلى قائمة العقوبات، كاشفة كيف قام بغسل مئات ملايين الدولارات من أموال المخدرات لصالح حزب الله اللبناني.

وأوضحت الخزانة في بيان: "غاسل أموال المخدرات اللبناني قاسم شمس هو صاحب شركة شمس للصرافة، وهي التي تغسل عائدات المخدرات في جميع أنحاء العالم لصالح مؤسسات تهريب المخدرات وتسهيل نقل الأموال لحزب الله. كما يقوم شمس بتحويل الأموال من وإلى أستراليا وكولومبيا وإيطاليا ولبنان وكذلك هولندا وإسبانيا وفنزويلا وفرنسا والبرازيل والولايات المتحدة كجزء من أنشطته المتعلقة بغسل أموال تهريب المخدرات".

وأضافت: "قامت مؤسسة شمس بنقل عشرات الملايين من الدولارات شهريا لمهربي مخدرات مدرجين بقائمة العقوبات مثل مجموعة لا اوفيسنا دي انفيغادو (La Oficina De Envigado) الإجرامية الكولومبية وكذلك غاسل أموال المخدرات اللبناني ايمن سعيد جمعة. وتم إدراج أيمن سعيد جمعة بقائمة العقوبات بموجب قانون كنغبن في سنة 2011 لقيامة بغسيل عائدات أنشطة متعلقة بالمخدرات وغير ذلك من الأنشطة غير المشروعة، بمبلغ يصل إلى 200 مليون دولار شهريا، من خلال قنوات مختلفة، بما في ذلك عمليات تهريب مبالغ كبيرة من النقد المالي وشركات لبنانية للصرافة.."

واردفت الوزارة الأمريكية أن "شمس للصرافة تعمل بموجب ترخيص وإشراف البنك المركزي اللبناني على الرغم من أن السلطات الأمريكية تشتبه منذ فترة طويلة في أنها تعمل كطرف ثالث بارز لعملية غسيل أموال. وإن الخزانة ملتزمة بالعمل مع البنك المركزي اللبناني لمنع وصول مهربي المخدرات وغاسلي الأموال وكذلك المجموعات الإرهابية مثل حزب الله إلى النظام المالي اللبناني".

من جهته قال سيغال ماندلكر، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية أن "قاسم وشبكته الدولية لغسيل الأموال نقلت عشرات الملايين من الدولارات شهريا من العائدات غير المشروعة للمخدرات لصالح كبار تجار المخدرات وقام بتسهيل نقل الأموال لحزب الله. ونحن نستهدف البنى التحتية المالية لمهربي المخدرات كجزء من حملة غير مسبوقة لهذه الإدارة لمنع حزب الله وتابعيه في الإرهاب العالمي من الاستفادة من العنف والفساد وتجارة المخدرات".