نصرالله يرد على اتهامات الاتجار في المخدرات: لا نتاجر بالحرام ولا حتى بالحلال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبر حسن نصر الله، الأمين العام لجماعة "حزب الله" اللبنانية، الجمعة، أن الاتهامات الأمريكية والفرنسية الموجهة إلى جماعته بالاتجار في المخدرات من أجل تمويل عمليات الحزب، هي "افتراءات لا تستند إلى أي وقائع".

جاء ذلك بعد إعلان المدعي العام الأمريكي جيف سيشنز، في 11 يناير/ كانون الثاني الجاري، عن تشكيل وحدة خاصة من مجموعة من المحققين الخبراء في قضايا الاتجار بالمخدرات والإرهاب والجريمة المنظمة وغسيل الأموال، للتحقيق في "تمويل ومخدرات وإرهاب" جماعة "حزب الله". وأفاد بيان لوزارة العدل الأمريكية أن الوحدة الجديدة، سوف تتولى التحقيقات والملاحقات القضائية للأفراد والشبكات التي تدعم حزب الله، وسوف تبدأ في تقييم الأدلة في التحقيقات الجارية الآن، ومنها القضايا التي كشفها "مشروع كاسندرا"، وهو اسم العملية الأمنية التي أدت إلى كشف الشبكة التابعة لحزب الله المتورطة في عمليات تهريب المخدرات إلى أمريكا وأوروبا.

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وقال نصرالله إنه "خلال الأسابيع الماضية، كانت هناك اتهامات أمريكية ليست جديدة ولن يترتب عليها أثر جديد هي أن الأمريكيين شكلوا لجنة تحقيق ستأتي إلى لبنان كي تلتقي مع مسؤولين وجهات وتقيم تحقيقا حول علاقة حزب الله بتجارة المخدرات وقد أعلن أن ترامب يريد التحقيق في هذا الأمر".

وأضاف: "هذا الموضوع طرح أيضا في فرنسا، وبكل الأحوال أريد التذكير بشكل قاطع أن هذه افتراءات واتهامات ظالمة ولا تستند إلى أي وقائع وليس لها أي حقيقة وحزب الله له موقف شرعي وديني واضح جدا بأن الاتجار بالمخدرات ممنوع وحرام وهو من الكبائر أيضا". وتابع بالقول: "نحن نحرم الاتجار بالمخدرات حتى في مجتمعات العدو، أي للمجتمع الاسرائيلي لأن أصل الاتجار ونشر المخدرات حرام"، وفقا لما نقلته قناة "المنار" التابعة لحزب الله.

ونفى نصرالله قيام حزب الله بأعمال تجارية، قائلا: "حتى الاتجار الحلال لا نقوم به لأسباب لها علاقة بالعقوبات ولأسباب خاصة بنا، على الرغم من أن التجارة هي أمر مباح شرعا. نحن لا نقوم بأي عمل استثماري وليس لنا جهات تستثمر". وأضاف: "حزب الله ليس لديه أي مشروع في أي مكان وليس شريكا في أي مشروع استثماري، قد يكون هناك تاجر يؤيد وإنما العمل هو شخصي وحزب الله لم يفوض أحدا أن يتكلم باسمه وأن يدير مشاريع استثمارية تابعة له".

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واعتبر نصرالله أن الاتهامات الموجهة لحزب الله بالاتجار في المخدرات "تأتي في سياق الحرب علينا والسفارة الأمريكية سابقا اعترفت أنها أنفقت المليارات لإبعاد الناس والشباب عن المقاومة، وضمن هذا الإطار يأتي الحديث عن الاتجار بالمخدرات".

وقال نصرالله إن "حزب الله أثبت أنه من أهم القوى التي تقاتل الإرهاب في المنطقة ولذلك فشلوا في القول إننا إرهاب، وذهبوا إلى عنوان آخر أن حزب الله هو منظمة إجرامية تقوم بالاتجار بالمخدرات وسرقة السيارات وضم اللصوص وما شابه وسيحاولون تلفيق أي تهمة". وأضاف: "ندعو الأمريكيين أن يأتوا ويعملوا تحقيقات ونأمل من اللبنانيين جميعهم أن يكونوا صادقين وألا يحرضوا علينا ونتمنى أن تقال الحقيقية وإن كنت جازما أن الأمريكيين لا يريدون الحقيقة ونحن نرفض هذا الاتهام".