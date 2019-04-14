نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قالت ميشيل دون، الخبيرة بشؤون الشرق الأوسط، إن خطة السلام التي سيطرحها جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزوج ابنته إيفانكا، وشيك بعد فوز رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالانتخابات الإسرائيلية.

جاء ذلك في مقابلة لدون مع الزميلة كريستيان امانبور لـCNN حيث قالت: "نحن نعلم أن المملكة العربية السعودية والإمارات وغيرهم ومصر التي لها معاهدة سلام لـ40 عاما مع إسرائيل مالوا إلى جانب تكوين علاقة ودية مع نتنياهو والتعاون بصمت وبشكل علني في بعض الطرق ولكن الذهاب قدما أكثر من ذلك اعتقد أنه وكلما كشف ترامب مزيدا مما في يده كلما زادت الصعوبة عليهم.."

وتابعت قائلة: "الرئيس السيسي كان في واشنطن الأسبوع الماضي وهذه المسألة لم تطرح في البيانات العامة حول زيارته ولكنني لاحظت أن الإعلام المصري عندما تناول نقاشات نواب بالبرلمان المصري من المقربين للسيسي ومعارضتهم للخطوات التي اتخذها ترامب فيما يتعلق بالقدس والجولان، اعتقد أنه لن يكون سهلا بالنسبة للدول العربية لتبني خطة ترامب بصورة عامة والتي تبدو للناس في الدول العربية على أنها إهانة وقبول بالهزيمة التامة".

وأضافت: "فيما يتعلق بالفلسطينيين فيبدو أن ما تفكر فيه إدارة ترامب هو القول لهم: لقد خسرتم، وهذا شيء صغير يعرض عليكم، لنقل حكما ذاتها محدودا في مناطق بالضفة الغربية وأقبلوا بذلك، بالطبع رأينا أن الفلسطينيين لا يفكرون بقبول ذلك.."

ولفتت دون قائلة: "يبدو لي أنه وكلما مضى ترامب قدما في هذه الإجراءات الأمريكية أحادية الجانب وعلي القول هنا إنها مثيرة للسخرية لأن الولايات المتحدة الأمريكية رفضت الإجراءات الأحادية من قبل أطراف أخرى فيما يتعلق بعملية السلام، ولكن كلما مضى ترامب قدما في ذلك كلما سبب ذلك المزيد من المشاكل للحلفاء العرب".