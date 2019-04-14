وفد عسكري إيراني رفيع المستوى في سلطنة عُمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وصل وفد عسكري إيراني، رفيع المستوى إلى سلطنة عُمان، السبت، برئاسة نائب الشؤون الدولیة لرئیس هیئة الاركان العامة للقوات المسلحة الایرانیة، العمید قدیر نظامي.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية: "وصل إلى البلاد وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة برئاسة العميد أول الدكتور قدير نظامي مساعد رئيس الأركان للشؤون الدولية، وذلك للمشاركة في أعمال الاجتماع الدوري السنوي للجنة الصداقة العسكرية العمانية الإيرانية المشتركة الذي يعقد خلال الفترة من (١٣ - ١٩) أبريل الجاري".

وكان في استقبال الوفد، لدى وصوله مطار مسقط الدولي "العميد أول الركن حمد بن راشد البلوشي مساعد رئيس أركان قوات السلطان المسلحة للعمليات والتخطيط رئيس الجانب العماني للجنة الصداقة العسكرية العمانية الإيرانية المشتركة و العميد الركن حسن بن علي المجيني رئيس التوجيه المعنوي وعدد من كبار ضباط قوات السلطان المسلحة ، كما كان في الاستقبال القائم بالأعمال بالسفارة الإيرانية بمسقط والملحق العسكري الإيراني بمسقط"، وفقا للوكالة العُمانية.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن "لجنة الصداقة العسكریة المشتركة الایرانیة العمانیة عقدت إلى الیوم 14 اجتماعا، تم التأكید خلالها علي تعزیز الامن في مناطق الخلیج الفارسی وبحر عمان والمحیط الهندی وذلك نظرا للاهمیة التی تتمتع بها هذه المناطق علي صُعد الاقتصاد البحري وكثرة عبور السفن التجاریة وناقلات النفظ منها".