حفتر لـCNN: لن نتعاون مع أي عمل عسكري أوروبي بليبيا ويجب رفع الحظر عن الجيش

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، والمعترف بها دوليا، على تقارير واتهامات بأن هناك عناصر تنتمي لمجموعات إرهابية بين صفوف قواته، وفقا لما تناقلته وسائل إعلام محلية ودولية.

وقال السراج في بيان: "نؤكد بأن مهمة قواتنا المسلحة الليبية الحقيقية هي الدفاع عن الوطن والحفاظ على السيادة وهذا ما يقوم به أبنائنا الآن، والذين نحييهم والقوات المساندة لهم المرابطين على كافة المحاور والجبهات لصد الاعتداء الغاشم على العاصمة".

وتابع السرج قائلا: "وفي هذا الإطار ندعو للانتباه إلى حملات التضليل من بعض الجهات، والتي كان آخرها الادعاء بأن هناك بين صفوف قواتنا مقاتلون ينتمون إلى تنظيمات ومجموعات إرهابية، وهو ما ننفيه بشدة فقد كانت حكومة الوفاق الوطني ومازالت تحارب الإرهاب وتلاحق فلوله وسجلت انتصارات باهرة عليه".

وأضاف: "ولا شك أن الاعتداء الأخير على العاصمة ومدن أخرى هو ما يشجع ويفتح الطريق لتنشيط الخلايا الإرهابية التي تنتظر مثل هذه الفرصة للخروج من جحورها لتستهدف كل الليبيين دون تمييز وفي كل المناطق، وهذا ما حذرنا منه مرارا.."